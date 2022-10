Nicole Neumann y Manu Urcera explicaron por qué eligen dormir en camas separadas

Es que según se pudo ver, Nicole Neumann y Manu Urcera están durmiendo en camas separadas, por lo menos mientras permanecen de viaje por Italia. Ante la consulta de sus seguidores, la modelo le pidió al piloto que explicara el porque de la decisión de no dormir juntos.

Nicole Neumann cama separada 1.jpg

La realidad es que la modelo y el piloto están mejor que nunca, y muchos son los que pronostican que pronto tendrán un hijo juntos. Incluso Nicole habló sobre el tema hace poco, cuando le consultaron si tendría más hijos.

“Sí. Me encanta y más cuando encontrás una persona a la que le querés dar todo lo que te pide por una cuestión de amor”, respondió segura.

“Yo sigo creyendo en el amor para toda la vida. Quiero encontrar a mi compañero para toda la vida. ¡La vida siempre es más linda, acompañada!… Ni hablar. Me encanta la vida acompañada. Si la vida se me presenta acompañada y si puede ser con el mismo hombre, mejor, porque me gusta crecer con esa persona, conocernos en el tiempo, de mirarte y entenderte”, agregó en ese momento.

Nicole Neumann cama separada 2.jpg

Manu Urcera también fue consultado por el tema, y aunque dijo que este no era el momento, si admitió que quiere ser padre: "Me gusta mucho. Tengo una relación con las chicas. Ellas son súper cariñosas conmigo y una relación siempre es de a dos y cuando hay buena química es muy lindo. Las quiero un montón".

"Obviamente en algún momento me gustaría tener un hijo, no sé cuándo. Hoy no es el pensamiento ese pero se va a dar en algún momento y el día que sea va a ser con felicidad seguro", cerró el tema.