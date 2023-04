No al Monumental: la cancha de River afuera del Mundial sub 20

Es un hecho que Argentina será el hogar del Mundial Sub 20, más allá de que AFA aún no recibió la confirmación oficial. Sin embargo, ya se presentaron los estadios donde se disputarán los partidos. El Más Monumental fue dado de baja de la lista.

Se decidió que los seis escenarios elegidos no tendrán partidos en el medio del Mundial. El objetivo es que no haya compromisos con la Liga Profesional en esos estadios, ya que culminará recién en junio. La Copa del Mundo sub 20 comenzará el 20 de mayo.

El planteo y requerimiento de AFA es muy claro. River tiene que disputar compromisos del torneo local y de Copa Libertadores entre el 20 de mayo y el 11 de junio.

Hoy son 8 las instalaciones que presentan la candidatura, pero solo se tendrán en cuenta a 6. Los candidatos son: el Único Diego Armando Maradona de La Plata, San Juan del Bicentenario, Malvinas Argentinas de Mendoza, Mario Alberto Kempes de Córdoba, Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, Único de Villa Mercedes de San Luis, Padre Martearena de Salta y el Centenario de Chaco.

Los últimos dos escenarios serían los descartados para la lista oficial una vez confirmada la organización del Mundial.

La otra duda de Argentina pasa por el entrenador. Hasta el momento se habla de la permanencia de Javier Mascherano al mando del seleccionado Sub 20. Después de la reunión entre Chiqui Tapia y Lionel Scaloni, la situación con Mascherano parecía resuelta pero aún no hay confirmación oficial.