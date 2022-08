No arrancó y ya se acabó la carrera política del ex fiscal Terán

"Me aparto totalmente de proseguir, me considero una persona con principios éticos, morales, pero también firmemente intelectuales y, a decir verdad, la cercanía de Massa a Rolando Figueroa me demostró que Rolo Figueroa es un mentiroso más", explicó el ex fiscal en un audio que circuló entre los simpatizantes del MPN.

sergio massa rolo figueroa

El ex fiscal tiene un perfil frontal y polémico en sus declaraciones y en el audio enviado a los militantes del MPN expresó su rechazo a la militancia kirchnerista, de la que Massa y también Figueroa cosechan se nutren para fortalecer su capital político.

"No me fumo a los K, a la gente que está con los K, pero mucho menos me fumo a un traidor que insultó a Cristina asquerosamente, después formó parte de la trilogía y ahora prácticamente sería el presidente", agregó Terán respecto a lo que piensa sobre el nuevo ministro de Economía de la Nación.

"Entrevisté a tantos vecinos de la localidad de Plaza Huincul; entrevisté a mucha gente vinculada con el municipio. Había cientos de cosas para mejorar. Pero no quiero saber nada. Me siento traicionado en mis principios. No es lo que yo esperaba", sostuvo.

Terán, de 61 años, fue fiscal jefe de Cutral Co y en toda la Comarca Petrolera y su imagen salió a la luz luego de que en agosto de 2020 le realizara una entrevista el canal de noticias C5N y se cruzó con la periodista Luciana Trujillo.