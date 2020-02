Desde el viernes al mediodía comenzaron a observarse, en complejos de casas y departamentos, los tradicionales carteles que anuncian "completo".

Lo mismo sucedió en hoteles, cuya oferta de plazas es notablemente menor. Incluso los campings se mostraron mucho más concurridos.

Vecinos señalaron que hubo gente que llegó durante las últimas horas del viernes y que, al no encontrar lugar, pasó la noche en sus vehículos.

La falta de hospedaje se notó también en San Antonio Oeste, donde suelen recurrir los visitantes cuando desborda la demanda. Pero incluso allí también se habían agotado las opciones, al igual que en Puerto San Antonio Este. Son cerca de 23.000 plazas en total.

La urgencia por hallar albergue se palpó en las redes sociales, donde se publicaron avisos de búsqueda que apelaban al "por favor".

No fueron pocos los que debieron partir a ciudades cercanas para pernoctar. Si bien no se informó oficialmente, lo más recomendable es no viajar sin reservas.

Muchos turistas tuvieron que hospedarse en San Antonio Oeste y en el Puerto San Antonio Este.

La gran concurrencia se evidenció en el intenso tránsito vehicular que se registró desde el viernes en las rutas que conducen a la costa atlántica.

Turistas que llegaron del Alto Valle coincidieron en resaltar que en la zona del Valle Medio era tan denso el movimiento, que avanzaban con lentitud. Recién cuando alcanzaban el cruce donde se separa la ruta hacia Río Colorado y la otra sigue en dirección al bajo del Gualicho pudieron aumentar la velocidad.

La multitud de visitantes pudo disfrutar ayer de una tarde espléndida para estar en la playa. Luego de algunos días frescos, la temperatura alcanzó los 29 grados. Para completar la jornada ideal, la marea estuvo baja y recién comenzó a subir cuando caía el sol. Con la llegada de la noche, la muchedumbre se volcó a la zona comercial, donde restaurantes, bares y confiterías lucían sus mesas colmadas.

