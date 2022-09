No era Oreiro: la primera opción para conducir ¿Quién es la máscara?

Es que Natalia Oreiro no estaba en la lista de conductores de “¿Quién es la máscara?” elegidos por el canal de las pelotas. Y sí Susana Giménez. Sin embargo, la rubia admitió que cuando vio el formato no lo sintió para ella. “Me habían ofrecido en Uruguay y acá (Argentina), pero no era para mí. Vi el video porque lo hacían en otra parte del mundo”, aseguró Giménez que se mostró muy feliz por el éxito que tuvo la obra en el país vecino.

Polémico descargo de Polino sobre el programa

Marcelo Polino tiene experiencia en realities y es que el periodista de espectáculos supo ser jurado de todos los certámenes de la argentina. Pasó por el Cantando, Bailando, Patinando y tuvo participaciones en Chile en El Retador.

Tras el debut de ¿Quién es la máscara?, Polino cuestionó el formato. “¡Pero no es para mi estilo! ¡Es muy infantil! ¡Yo no podría confrontar con una abejita!”. “Es un formato muy ingenuo, naif. A mí cuando me habían hablado de él, me puse a ver el de España que le fue bien, pero en Chile fracasó y en Uruguay también anduvo bien. Lo que sí es que todos lo hacen semanal, no todos los días. Igual son veinticuatro capítulos y ellos van una semana adelantados en las grabaciones”, analizó el periodista.