No fue un rapto: la nena se había refugiado en su casa durante el robo

El violento episodio se registró este jueves, minutos antes de las 10 de la mañana , cuando la damnificada salió caminando hacia la vivienda de su hijo al ver que había intrusos. “La distancia entre los dos domicilios no es mayor de 40 metros. Ella andaba con su nieta en brazos, ya que se la habían dejado al cuidado", relató en diálogo con LU5 el comisario inspector, José Méndez, coordinador Operativo de la Zona Oeste.

Ante esta circunstancia, el delincuente tomó velozmente los objetos que había alcanzado a juntar e intentó salir por la ventana, pero fue interceptado por la mujer quien comenzó a forcejear con él para impedir que se llevara las cosas de su hijo. “Ella cayó al piso y logró que se le cayera uno de los elementos que este ciudadano estaría sustrayendo, pero no pudo evitar que huyera con el resto”, contó.

Al conseguir ponerse de pie, la abuela comenzó a buscar a la beba, pero no la encontró por ningún lado. “Empezó, por supuesto, a los gritos y se dirigió hacia su domicilio. La casa de ella que no está a más de 40 metros y no hay otra vivienda en cercanía, todas están a 100, 150 metros, más o menos”, puntualizó.

Sin embargo, cuando la mujer llegó a su casa encontró a la pequeña sentada en la puerta refugiándose de la violenta situación. “Se habilitó a la ambulancia para examinar a las dos, quienes se encontraban bien. Solo la señora tenía una escoriación producto de la caída”, informó.

Por último, aseveró que el personal de Criminalística continúa trabajando para dar con los delincuentes.