No las quiere nada: la frase sin filtro de Pampita contra las Angelitas

Es que las Angelitas quieren sueñan con ser convocadas para participar en el Bailando y por eso grabaron un video mostrando sus dotes para la danza, donde se puede ver a Andrea Taboada, Estefi Berardi, Nazarena Vélez y Marcela Feudale intentando seguir una coreografía. La única que no está interesada en postularse como candidata a la competencia de baile es Yanina Latorre .

Pampita no las quiere nada a las Angelitas.jpg Pampita evaluó las cualidades de las Angelitas para la danza y fue durísima con su devolución.

Como Pampita es palabra autorizada por sus años de estudio de danza clásica, por haberse coronado campeona de un Bailando y por sus largos años como jurado del programa, Castelo le mostró el video en cuestión para que lo evalúe.

"Ay Dios mío, no sabría ni cómo evaluar algo así”, fue la tajante respuestaopinión de la modelo. Divertido, el notero le respondió: "me encanta esta respuesta… Los pasos son de madera, me están diciendo".

Con su ojo entrenado y su habitual carisma para dar devoluciones, la conductora le aconsejó a las Angelitas: "lo importante es la actitud, actitud hay... A ensayar chicas, me gusta la actitud, pero a darle con todo con el ensayo. El ensayo hace milagros, hemos visto cosas impresionantes".

El notero quiso saber más y profundizó sus preguntas. "¿Las ves más como gente que está bailando al comienzo de la noche o ya 5 o 6 de la mañana?", inquirió Castelo. "Es como el tío ese que quedó en el final de fiesta, que está en otra sintonía", respondió con picardía Pampita, quien luego aclaró riendo que lo decía "con todo el amor del mundo".