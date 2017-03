No llega a fin de mes

“Llego hasta ahí, pero no puedo ahorrar, por suerte tengo trabajo. Veo a mis hijos dos horas por día y sin embargo, no me alcanza”, explicó la actriz a Desayuno americano. Y se encargó de aclarar que no sólo le molesta su situación, sino el mal momento que viven otros.

“Me pasa de pensar en la gente que realmente tiene que salir a un laburo de 12 o 15 horas por día, todos los días, y no llega”, contó Sofía. Y luego agregó: “Está complicado y no es algo nuevo, ¿o me vas a decir que vos estás bien?”.

Sobre el gobierno de Mauricio Macri dijo que hay que tener “paciencia”. “Mis hijos viven acá, siempre tengo esperanza y no le deseo nada malo a Argentina, ni al Gobierno, deseo lo mejor para todos, creo que hay que esperar y siempre hay que tener paciencia”, explicó.

Lluvia de críticas

Tras los dichos de Gala Castiglione sobre su situación económica, muchos usuarios de las redes salieron a “matarla”. “¡Qué triste sofi! Por eso tienés que dejar la droga, te está comiendo el sueldo. Fuerza, vos podés!!, fue uno de los picantes e irónicos tuits de una usuaria. Otro de los duros comentarios hizo referencia a la simpatía que tenía la actriz con el gobierno de Cristina Kirchner: “Ahora que estás abajo del palco se ve distinto, ¿no? ¿No generaron trabajo sólo planes en 12 años y de arriba no se veía?”, le escribieron.

Fiel a su estilo, Sofía contestó los comentarios que la atacaban. “LA PLATA NO LE ALCANZA A NADIE. Hay gente que piensa que por que salís en la TV tenés plata”, fue el primer tuit de la actriz. Y luego se refirió a las críticas feroces que suelen hacer las personas que usan la red del pajarito: “Esta red social del orto llena de gente de mierda”.