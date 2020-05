"No pararé hasta ser campeón en un Juego Olímpico"

La pandemia lo sorprendió como a muchos deportistas en medio de la preparación para otro año intenso. Se encontraba en Mar del Tuyú en la provincia de Buenos Aires, cuando se decretó el aislamiento preventivo por el COVID-19, pero ya está de vuelta en su casa en Plottier (agradeció al Ministerio de Deportes por las gestiones del regreso), donde continuará entrenando para alcanzar lo que se fijó como meta a largo plazo: “Ser campeón olímpico, el sueño que me queda”, dijo sin vueltas.

“Y si no es en 2024 en París, voy a seguir insistiendo hasta alcanzarlo en los siguientes Juegos”, afirmó el joven, convencido como cuando tomó la determinación, con quince años, de irse a vivir a Buenos Aires para entrenar en el Cenard, un paso decisivo en su carrera que se tradujo luego en valiosas medallas. “Estaba entrenando en Mar del Tuyú viviendo en la casa de mi novia y entrenando con el seguimiento del entrenador de la selección nacional y el mío, Luis Vega, a la distancia”, contó.

“El parate por esta situación me complicó muchísimo ya que este era mi primer año en adultos. Estaba muy contento y motivado para entrenar con la selección adulta que tiene dos competidores clasificados a los Juegos Olímpicos. En lo personal tenía grandes posibilidades de ir al Panamericano(Costa Rica) y otros torneos este año pero se paró todo. Igual yo sigo entrenando”, aseguró.

Aclaró que sus chances de estar en los JJ.OO. de Tokio, pese a que serán en 2021 no estarán abiertas para él “porque en mi categoría (-58) ya clasificó Lucas Guzmán, quien además viene de un proceso de selección olímpica. Pero bueno, yo estoy en el equipo para trabajar como sparring ayudando y aprendiendo todo lo que se pueda”, contó.

Consciente de que cualquier logró “sólo es posible en equipo porque es lo que siempre me transmitió mi familia y mi entrenador Luis Vega, a través del sacrificio”, aseguró. “Entreno de lunes a sábado, con físico por la mañana, tres días; martes y jueves hago un circuito de resistencia y, por la tarde, técnica y táctica”, contó.

En el poco margen que queda, José Luis se engancha con algunas series: “Estoy mirando The Walking Dead y La Casa de Papel pero no mucho más porque además estoy estudiando (cursa quinto año) con muchas tareas. El estudio no es una opción para mí, al contrario, es una obligación”, afirmó.

Con un buen trecho recorrido, jalonado por los logros y la jerarquía de los torneos más que por los años de carrera, siente que aún tiene mucho para dar. “Nunca imaginé que podía lograr una medalla mundial y una clasificación olímpica. Y ser campeón Panamericano. Eran cosas que se podían cumplir, pero no que llegaría a lograrlo. Fue como un sueño todo. Así que creo superé las expectativas de todos, incluso las mías”, confesó.

