Ella señaló que luego de estar casada 13 años y de tener a sus dos hijas, de 4 y 6, decidió separarse de su marido por los reiterados hechos de violencia que sufrió.

“La primera denuncia en su contra la hice en 2006”, recordó la joven, que prefirió mantener su identidad bajo reserva.

Es que a pesar de que el hombre fue denunciado en la Policía y acusado por la Justicia, aún resta un mes para que la causa llegue a juicio. Mientras tanto, él continúa agrediéndola.

“La semana pasada fue hasta el jardín de mi hija y me interceptó. Bajó de su camioneta me pegó y me sacó el celular”, señaló.

Tras el incidente, acudió a la Comisaría 21° y radicó la denuncia por ese hecho. “Me dijeron que a partir del lunes -hoy- iba a tener una custodia policial en los horarios en los que retiro a mis dos hijas del jardín y la escuela, pero no tengo protección en el trayecto hasta mi casa”, remarcó preocupada por el acecho de su ex, y agregó: “No me deja trabajar, me vigila, me persigue y me amenaza todo el tiempo con que me va a matar, me va a quemar la casa, no se puede vivir así”.

La mujer señaló que por la gravedad de su caso estuvo viviendo un tiempo con custodia policial, y también tuvo rondines. Sobre el agresor pesaba una medida de restricción de acercamiento de 200 metros, que incumplió al atacarla fuera del jardín de las nenas.

“Me dicen que en un mes más va a ser el juicio, pero yo vivo con miedo constantemente. No salgo de mi casa porque amenazó con prenderla fuego. Salgo a contar todo esto porque no quiero terminar en un cajón y ser una más”, concluyó.

Estuvo casada 13 años, se separó en febrero de 2016 pero vive una pesadilla. Su ex la atacó fuera del jardín de sus hijas.

“Me hostiga por teléfono, me vigila. Con la excusa de estar en contacto con las nenas les dio un celular, pero les mandó un video pornográfico. Hay denuncia de eso también”. Víctima de violencia de género

144 Línea gratuita nacional

Funciona las 24 horas los 365 días del año. Si sufrís o sabés de alguna víctima de violencia, podés llamar y denunciar.

La golpeó, le sacó dos dientes y la amenazó de muerte

La golpeó brutalmente, la tiró a la cama y volvió a pegarle con más violencia, al punto de sacarle dos dientes. Luego de sobrevivir al calvario, la mujer llamó a un familiar para que cuidara de sus hijos y se fue a un hospital. Horas después, él volvió y la amenazó de muerte. Se trata de un jujeño de 31 años, a quien la Justicia acusó de agredir a su pareja.

La semana pasada se realizó una audiencia por otro caso de violencia en la que la jueza Ana Malvido avaló la teoría de la fiscalía y acusó al agresor por lesiones graves, agravadas por mediar una relación de pareja y por violencia de género, y amenazas simples.

Eran las 23 del 21 de mayo de 2016 cuando él agredió a su ex pareja en su casa del barrio Belén. Tras soportar los golpes y la pérdida de dos dientes, la mujer logró escapar y pedirle ayuda a su madrastra para que cuidara a sus pequeños hijos. Luego se dirigió de inmediato a un hospital donde constataron las heridas y realizó la denuncia.

A las 2:30, el agresor volvió a la vivienda con sus familiares y la amenazó: “Te voy a matar, te voy a hacer mierda a vos y a tu familia”.

La magistrada le dictó al hombre una prohibición de acercamiento hacia la víctima y presentaciones cada 15 días ante la Justicia.