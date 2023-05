"No se hace cargo de nada", la respuesta de Lousteau tras el cruce con CFK

Mientras se preparaba el comienzo de la sesión, el legislador pidió esperar algunos representantes asuentes al momento de izar la bandera nacional y CFK le dijo que no era necesario el quórum y le sugirió de forma picarezca que aprenda el protocolo.

Lousteau, desde su banda y siguiendo la chicana de la ex mandatario, le respondió que debería aprender de economía y la contraofensiva de Cristina fue terminante.

"Me enseñaste vos con la 125", dijo en referencia a la ley de retención al campo que el entonces ministro de Economía de su primer gobierno impulso en 2008 y fue rechazada en el Congreso, lo que generó una división en el oficialismo.

Luego de la sesión, el senador dijo que fue uno de los muchos cruces que tiene con Cristina Fernández de Kirchner. "Permanentemente tenemos cruces, fuertes", señaló en declaraciones a LN+.

"A mí lo que me asombra es el nivel de cinismo creciente de la vicepresidenta. No se hace cargo de las medidas que tomó cuando era Presidenta. Yo me equivoqué. Pensé en su momento que iba a poder moderar el daño que iban a hacer Moreno y ella, pero debería haber renunciado antes”, agregó.

CFK vs Loustou.mp4

“No se hace cargo de nada. No se hace cargo de nada de su pasado, de este Gobierno... de nada. La inflación es galopante, el déficit fiscal sigue, hay tasas estratosféricas para tomar deuda, sube la pobreza, mendigan dólares... no se hace cargo de De vido, de Lázaro Báez... de nada”, sostuvo Lousteau.