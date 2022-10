No se termina la plaga de murciélagos en un Registro Civil

En el Registro Civil de Centenario ya no saben qué hacer para acabar con la plaga de murciélagos , que desde el pasado jueves mantiene cerrado el edificio. En estas horas, otro equipo de fumigadores ingresó al edificio, de donde salen estos mamíferos alados “por todos lados”.

El pasado viernes, un grupo de fumigadores sacó 11 murciélagos del edificio y ayer domingo, en ocasión de otra fumigación, se sacaron otros dos animales. Aún no se sabe cuándo se habilitará el Registro Civil y la gente tiene que realizar sus trámites en Neuquén capital o Vista Alegre Sur.

Mrciélagos_Registro_Civil_Centenario_01.jpg La plaga de murciélagos está desde el jueves pasado en el Registro Civil de Centenario.

“El edificio es una casa vieja, hemos dicho hasta al cansancio que no está en condiciones porque tiene una planta alta que no se puede usar; la escalera no está en condiciones y usamos la parte de abajo, donde nos andamos chocando, somos cuatro personas trabajando”, describió Margarita Muñoz, Oficial Adjunta a cargo del Registro Civil de Centenario, a LMNeuquén.

Indicó que la situación que afecta al edificio y a los empleados por la plaga de murciélagos viene desde hace tiempo y que han cursado notas a la directora de Registros Civiles de la provincia, Mariana Nuñez.

Sobre la plaga de murciélagos, la encargada dijo que “esto ya tenía conocimiento la dirección, se había pasado nota porque habíamos encontrado excrementos de estos animales; vinieron de mantenimiento a limpiar el entretecho donde estaban estos bichitos, creyendo que no había y que estaba el excremento viejo”.

Muñoz indicó que luego de que el jueves pasado abrieran el entretecho, al día siguiente “había murciélagos por todos lados” y que el personal de mantenimiento “agarró una cajita y se los llevó”.

En el Registro Civil de Centenario trabajan seis personas, de las cuales hoy están cuatro en forma presencial. El edificio, según cuentan los empleados, no cumple con las condiciones laborales. “Las oficinas son muy chicas y siempre está lleno. Acá se hacen todos los trámites y estamos desbordados”, concluyó Muñoz.