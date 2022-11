No se venderá alcohol en los estadios de Qatar 2022: los motivos

El Mundial de Qatar 2022 sigue dando que hablar, y no precisamente por motivos futbolísticos. Este viernes, la FIFA anunció que no se venderá alcohol dentro de los estadios , una costumbre habitual en todas las Copas del Mundo.

A su vez, la FIFA indicó que no habrá problemas para conseguir la "Bud Zero", que es la versión sin alcohol de la cerveza que es main sponsor de la Copa del Mundo (Budwaiser): "No hay problema en la venta de Bud Zero, que permanecerá disponible en todos los estadios de la Copa Mundial de Qatar".