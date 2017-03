No tires nada, todo sirve para jugar

Camisetas viejas o una toalla hecha tiras y nudos en sus extremos para que tu perro mordisquee a gusto; botellas de plástico o pelotas de tenis para que vayan y vuelvan en busca del merecido premio... En casa se pueden armar juguetes para estimular y entretener a nuestras mascotas usando lo que en nuestra vida entra en desuso pero que los perros pueden sacarle el jugo hasta el último momento y, de paso, nos ahorramos unos cuantos pesos.

Porque, en definitiva, los animales necesitan juguetes para divertirse y desarrollar su inteligencia. Y además, nos ayudan a fortalecer el vínculo con ellos y ahuyentar el peligroso. Así que no tires nada, al menos no sin antes verificar si te puede servir para reciclarlo en un juguete para el perro.

Con ropa vieja y un poco de creatividad se puede simular perfectamente un hueso. Basta con agarrar una media, por ejemplo, dibujar como si fuera un molde la figura que deseamos y coser, dejando un hueco para rellenar (con más ropa vieja, obvio), quedando un útil falso hueso. Otra variante es fabricar un mordedor cortando en tiras una camisa que está para tirar a la basura o una toalla. Luego anudar los extremos con firmeza y dejar que las mascotas se encarguen del resto, estimulando su inteligencia para jugar.

También, con una botella de plástico vacía se puede encontrar una forma de premiarlo. ¿Cómo? Después de limpiarla bien con agua y jabón, hacerle agujeros grandes con una tijera o un cúter y poner dentro galletas o algo que ellos identifiquen como un premio. Alcanzará con que lo vean para se vayan encima de la botella y se la rebusquen para conseguir el botín.

En tiempos donde todo cuesta caro, una de las cosas más baratas es sin dudas la imaginación y creatividad.

De paso economiza: Los juguetes de las tiendas son un gasto más. Pensá antes qué tenés en casa para jugar.

El perro juega a lo que vos hacés

Por Sergio Gómez (veterinario)

A la hora de pensar qué juguete inventar para que el perro no destruya más el jardín, no coma los muebles, no haga pozos, etc, el ingenio y la creatividad de sus dueños son increíbles. Lo que muchos no saben es que sus mascotas quieren jugar con las pertenencias de su amo y esto se da porque perciben sus olores y piensan que eso que vos usás o hacés es también su juguete (si te ve regando, va y muerde la manguera; si plantás flores, él las arranca; si tapás un pozo, hace otro). En cierto modo, esta es la manera que tiene el perro de interactuar con su dueño, por eso lo ideal sería que no te viera cuando realizás esas actividades. Por más que hagas o compres los mejores juguetes para perros, si él no te ve jugar a vos primero, no le va a dar importancia y no jugará. Por eso siempre debés incentivarlo con gritos y movimientos para que se interese en el objeto. Es bueno dejarle un juguete por vez: si los tiene todos juntos no sabe qué elegir y se aburre.