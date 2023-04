Noche al Dente: Nancy Dupláa reveló qué la hace sufrir

Todo comenzó cuando el conductor le consulto qué es lo que la hiere, su punto débil y ella respondió:“En realidad yo suelo ser bastante crítica conmigo misma y yo fui mi propia enemiga mucho tiempo. Me costó amigarme mucho con eso. Por eso siempre me mostraba como enojada al principio”.

Y continuó: “Me lastimaba mucho y me sigue lastimando esta cosa injusta que viene de afuera y que también arman de vos mismo. Siempre me llamó la atención lo que escribían de mí. Me parece una maniobra sucia que hablen mal de una persona”. Así, Nancy dejó claro que siempre le generó malestar los rumores que se instalaron en torno a su familia.