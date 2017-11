Noelia y un hackeo falso

Ahora se convirtió en noticia en varios portales del país, luego de que se filtraran unas fotos íntimas en las que se la puede ver completamente desnuda. Las imágenes, que se viralizaron a través de Whatsapp, la muestran de frente posando sexy de rodillas en una cama de dos plazas y también de espaldas con la cola en primer plano en un sofá. Aunque muchos medios las dieron por reales, se trata de un fotomontaje. Las imágenes reales son de una modelo erótica del sitio Suicide Girl llamada Jemma.

Me hackearon la cuenta de Instagram hace 15 días y todavía no la puedo recuperar”, dijo Noelia Pompa hace unos días tras sufrir otro ataque 2.0.

Hace unos días, Pompa tuvo que salir a aclarar que había sido hackeada. El episodio sucedió luego de que Flavio Mendoza la tildara de “ingrata” en Intrusos por irse a España antes de iniciar una gira de su espectáculo. En medio de la entrevista apareció en el instagram del coreógrafo un comentario proveniente de la cuenta de Noelia. “Si podés dejar de hablar de mí en cada programa, te agradecería. Te mando un beso enorme... menos resentimiento”, reza el mensaje eliminado posteriormente.

“Me hackearon la cuenta de instagram @noeliapompaok. Yo no estoy hablando con nadie por ese medio porque me robaron la cuenta !”, remarcó la artista más tarde desde Twitter para desactivar la polémica.

Las declaraciones de Mendoza llegaron después de que Hernán Piquín y Facu Mazzei, dos ex compañeros de Pompa, aseguraran que es una mujer difícil para trabajar. “Cuando uno calla parece que otorga, pero no siempre es así en la vida. A veces a uno le pasan cosas en la vida que no quiero contar porque son privadas”, dijo Noelia, que al parecer tiene varios enemigos en los medios y en el universo 2.0.