Noqueó a su rival y festejó haciendo topless

"Saludos a todos los que alguna vez me han dado una comida, un lugar para dormir, un lugar para entrenar, me entrenaron o creyeron en mí. Nunca se desperdició y siempre pude hacer que la energía sea diez veces más", expresó Emery en Instagram, acompañando su publicación con el video del nocaut y el particular festejo.

Fue un estreno muy auspicioso para Tai Emery en la categoría, que siempre se dedicó al modelaje y participaba una competencia estadounidense en que las deportistas juegan con ropa interior al futbol americano.

No le fue para nada mal si se tiene en cuenta que su rival, Rung-Arun Khunchai, es una competidora de Muay Thai y Muay Boran con más de 60 peleas que también estaba haciendo su debut en el BKFC Tailandia 3.