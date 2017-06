"Nos gusta el aire libre y la calma de este lugar"

“A mi señora y a mí nos gusta la cordillera, la tranquilidad, el aire libre y la seguridad que hay en este lugar. Fueron un montón de cosas las que nos llevaron a tomar esta decisión”, contó el ex lateral por izquierda del Capataz, referente de una camada de futbolistas que se hicieron profesionales vistiendo la casaca albinegra. Es el defensor cipoleño con más presencia en torneos federales, jugó más de 250 partidos. Muchos de los técnicos que dirigieron no dudaron en señalarlo como un ejemplo a la perseverancia.

En mayo del 2012, Cid decidió desvincularse de Cipolletti, después de doce temporadas y un año después se retiró en Independiente de Neuquén, aunque después despuntó el vicio jugando en la Liga Deportiva Confluencia en Unión de Allen y San Martín.

“El 7 de noviembre del 2015, justo para mi cumpleaños, nos mudamos a Huinganco, y acá estamos, en el medio del bosque y las montañas”, contó el cipoleño, un vecino ilustre del barrio Pichi Nahuel. Mudarse al norte neuquino fue un cambio rotundo pero satisfactorio. Junto a Paula, su compañera de vida, y Heidi, su hija (tendrá una hermanita, Aneley), se encontraron con un paisaje inusual para cualquier valletano. “El año pasado había 40 centímetros de nieve, tuve que sacarla con la pala de la puerta. Nunca había visto tanta, no quería salir de la casa”, bromeó el ex defensor, pero aseguró: “Es re lindo. Lo único que hay que hacer es amoldarse al lugar”. En el pueblito cordillerano, que se encuentra a 5 kilómetros de Andacollo, trabajo no le falta. “Estoy laburando de profe (educación física), de preceptor, dando fútbol femenino. Hago de todo un poco. Gracias a Dios estoy trabajando mucho”, subrayó. Y además de la docencia, encontró otro pasatiempo: “Tenemos un microemprendimiento con mi familia, en el que hacemos cerveza artesanal y les vendemos a los turistas”. La marca del producto es ANTU y durante octubre y febrero, en temporada alta, es muy valorada por los viajeros.

El Máquina disfruta de la tranquilidad que ofrece su nuevo destino, aunque admite que hay cosas que echa de menos a la distancia. Después de retirarse se había enfocado en dirigir inferiores de Cipo. “Lo que se extraña, más que nada, es el fútbol, pero después la tranquilidad es impagable. Los domingos, pero también la manera de entrenar de competir. Yo estaba en las inferiores del club… Acá es más social el fútbol. Pero bueno, es parte de la decisión”, aseguró.