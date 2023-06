Nueva amenaza: pedófilos usan inteligencia artificial

Ante esto, el Consejo de Jefes de Policía Nacional británico (NPCC) reaccionó con indignación, y cuestionó el hecho de que estas plataformas obtengan grandes beneficios sin asumir una “responsabilidad moral”. En respuesta al informe, la Agencia de Inteligencia, Seguridad y Cibernética del Gobierno británico (GCHQ), destacó que los delincuentes de abuso sexual infantil adoptan todas las tecnologías, indicando que “el futuro del material de abuso sexual infantil radica en el contenido generado por IA”.

Los perpetradores utilizan un software de inteligencia artificial llamado Stable Diffusion para generar estas imágenes realistas de abuso. Originalmente diseñado para crear imágenes para arte o diseño gráfico, este software permite a los usuarios especificar cualquier imagen que deseen mediante instrucciones verbales.

Sin embargo, ahora, según la investigación del medio público británico, se la utiliza para crear imágenes perturbadoras de abuso sexual infantil.

Al respecto, Ian Critchley, líder del NPCC en protección infantil, señaló que las imágenes “sintéticas” representan un riesgo real.

Argentina está en el top ten de un ranking aberrante: es uno de los países donde se consume la mayor cantidad de pornografía infantil. En cuanto al patrón común de los pedófilos, por lo general su personalidad no hace prever desde afuera que tengan una conducta desviada. Suelen ser correctos, amables y, por supuesto, no son violentos. Es muy común que busquen profesiones o trabajos en los que se puedan relacionar con niños.

Dijo que podrían permitir que un pedófilo avance desde la ideación hasta el abuso real de un niño vivo. Este problema no se limita a una única plataforma, ya que algunos creadores de imágenes de abuso también utilizan Pixiv, una popular plataforma de redes sociales japonesa. Aunque el sitio tiene políticas contra el contenido explícito, las leyes en Japón, donde Pixiv está alojado, no consideran ilegales las caricaturas y dibujos sexuales de niños.

Ante estos hallazgos, las plataformas en cuestión prometieron tomar medidas: Patreon, por ejemplo, reafirmó su compromiso de eliminar todo material de abuso infantil de su sitio, mientras que Pixiv declaró que estaba asignando recursos sustanciales para combatir este problema.

Sin duda alguna, el avance de las nuevas tecnologías van planteando desafíos cada vez más complejos ante los que las autoridades deben mantenerse atentas.

“La dinámica con que se desarrollan los cambios tecnológicos nos ponen frente a nuevas modalidades que se utilizan para la pedofilia y en consecuencia las herramientas para combatirla deben ir adaptándose para brindar una respuesta que sea rápida y también eficaz”, señalaron los investigadores del caso. Para ello se torna fundamental que las plataformas asuman “un rol protagónico” y “no le escapen al compromiso ético y moral que tienen” por el rol que cumplen en la sociedad actual. “Si ellos se desentienden, para nosotros será mucho más difícil combatir a la pedofilia en los tiempos que corren. Actualmente, la tecnología manda”, dijeron las autoridades.