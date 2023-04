Nueve operaciones y un pedido para ayudar al nene atropellado en el Metrobus

"Yo estoy todo el día en el Hospital, no me puedo mover del lado de nene. Ayer se descompensó, salió del quirófano porque el acomodaron los tutores. Empezó a levantar fiebre y convulsionó", contó Natalia, en diálogo con LMNeuquén, para luego señalar que en el último parte médico se enteró que su hijo tiene un coágulo intracraneal y que, al no poder adaptarse a los tutores , deberán esperar unos 20 días o más para conseguir unas plaquetas e intervenirlo nuevamente.

Hospital Castro Rendon (4).jpg Claudio Espinoza

"Ezequiel está cansado, ya se quiere ir, quiere volver a casa. Pregunta cuándo va a poder volver a jugar al fútbol y los médicos le dicen que van a ir viendo. Le dicen que va a volver a poder, quizás en tres meses y él se pone mal, empieza a llorar. Ayer entró al quirófano para que le arreglen los tutore y se le termina quebrando un huesito. Por eso van a ponerle plaquetas", detalló.

"A todo esto a mi nena de 9 años no la veo desde el accidente. Está con la tía en Roca y no pueden venir. La llamo y llora. Cuando le habla al hermano le pregunta cuándo se van a volver a ver", manifestó al dar cuenta de la tristeza que invade a toda la familia.

En cuanto a sus medios de subsistencia, Natalia contó que más allá de que puede alimentarse en el centro de salud y al dinero que varias personas le depositaron a través de Mercado de Pago, sigue precisando ayuda económica.

Quienes quieran ayudar a Natalia podrán contactarse por teléfono o hacerle un depósito a través de Mercado de Pago con la referencia del siguiente número de teléfono: 299 326 8178.

"Yo soy vendedora ambulante. Vendo bolsas y condimentos y ahora no puedo ir. La estoy pasando mal, así que lo que venga será bienvenido. Más que nada ropa, calzado para Ezequiel y comida. Como no tengo heladera, tengo que hacer compras en el día", señaló.

Por si fuera poco, se encuentra buscando un alquiler para poder vivir en un lugar adecuado cuando finalmente su hijo sea dado de alta. "Estoy buscando un alquiler porque vivo en un lugar muy chiquito que no está en condiciones. Ezequiel va a volver con muletas y no se va a poder desplazar. El problema es que no encuentro. Desde el IPV me dijeron que ahora no tenían nada en vista, pero que en seis meses me iban a dar una casa", dijo, en referencia al Instituto Provincial de la Vivienda.

"La conductora dice que no atropelló a mi hijo"

Respecto al avance de la causa judicial, Natalia expresó: "Desde fiscalía me dijeron que iba manejando con el celular en la mano. Ella dice que al nene no lo chocó, que chocó la reja, el portón", dijo indignada sobre la conductora que iba a gran velocidad al impactar contra su hijo. "Igual no se puede atajar de nada porque hay un montón de testigos y están también las cámaras. Además encontraron piel de Ezequiel debajo del auto", sostuvo.