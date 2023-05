"Nunca vi nada parecido": el duro testimonio de un policía

El profesional arribó al lugar donde se produjo el hecho, en la mañana del 19 de diciembre de 2021, donde el imputado -a bordo de su camioneta BMW- embistió al joven. El vehículo lo había tirado contra un grupo de más peronas: una de ellas logró apartar a algunos al costado de la calzada, pero Facundo estaba de espaldas no tuvo la posibilidad de escapar.

"Accidentes asistí a un montón, pero no a un hecho como este", expresó el uniformado y, al ser consultado por la característica particular, respondió que "la intención del muchacho de volver y tirar el vehículo hacia ciertas personas. Nunca me había pasado", aseveró.

También mencionó que fue al hospital de Cipolletti, al que había sido trasladado Facundo, y se entrevistó con su hermano, Emiliano. En ese momento tenían esperanzas, ya que se encontraba estable, pero debían esperar a su evolución, sin saber que su panorama de salud iba a revertirse rápidamente.

"En el lugar del hecho me dijeron que habían pisado al chico en dos ocasiones", expresó el agente de la Policía de Río Negro.

Segunda jornada Facundo Castillo05.jpg El fuertísimo testimonio de un policía que dejó en jaque a Gutiérrez Anahí Cárdena

En cuanto al conductor, quien se dio a la fuga, el efectivo policial detalló que la primera información que recibieron es que se trataba de una persona a la cual apodaban como "Gitano", que su apellido era Gutiérrez y había escapado en dirección a la ciudad de Neuquén.

"Trabajamos junto a la fiscalía y se pudo establecer el dominio de la camioneta y el apellido del conductor. Largué una circular general solicitando el secuestro del vehículo y la detención de Ramiro Gutiérrez, quien se entregó al día siguiente por la noche, o lo entregó su papá", comentó.

Y continuó: "Me iba comunicando con Neuquén para ver si había cruzado o no, pero luego -por las cámaras- lo habían visto pasar hacia Allen, camino a Roca. La primera información que tuvimos es que había ido a Neuquén, pero no". Casi a las 16 horas de ese domingo, le informaron que Facundo había fallecido.

Segunda jornada Facundo Castillo07 (1).jpg Anahí Cárdena

"Estaba por salir a fiscalía, se acerca una persona que quería hablar, contar quién había sido, pero no quería que saliera su nombre en ningún lado porque lo conocía (a Guitérrez), sabía cómo era y temía represalias. Quería hablar porque se ponía en el lugar de la familia, en este caso de Facundo", afirmó en su testimonio.

A partir de la información recolectada se pudo llevar a cabo una serie de allanamientos en diferentes puntos del Alto Valle. La camioneta del acusado quedó secuestrada el 20 de diciembre.

Más testimonios

Luego del efectivo, también prestó declaración un Subcomisario a cargo de la Central de Emergencias. En esta instancia se escucharon y analizaron los audios recibidos esa mañana por parte de la gente que se encontraba en el lugar y vio lo ocurrido. Uno de ellos denunció, con certeza, que había sido un intento de homicidio.

Por su parte, una joven que circulaba en su camioneta por el lugar en ese momentó brindó su testimonio. Se dirigía hacia la Isla Jordán cuando pudo visibilizar la cantidad de gente y vehículos que salían de la fiesta en Finca La Nonnina. Fue quien se encontró de frente con la camioneta BMW de Guitérrez, segundos ante de la pelea y la tragedia.