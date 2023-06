Oberto es el nuevo subsecretario de Deportes de Neuquén

Oberto se venía desempeñando como director Provincial de Deporte Social y Comunitario, una de las principales áreas de la cartera provincial.

deportes manuel oberto.jpg La ministra presentó al nuevo subsecretario de Deportes.

Lo que viene

“Ingresé en enero de 2016 a este organismo y desde entonces he notado un crecimiento personal muy grande que en parte debo a muchos de ustedes”, dijo el flamante funcionario al personal al tiempo que los invitó a “seguir construyendo equipos para poder cumplir con todos los programas que tenemos dentro del ministerio”.

“Esta es una función nueva que en principio me costó asumir, pero en vista de la necesidad de la ministra también sentí que no podía desatenderla, ya que eso no correspondía a mis principios y valores, así que me decidió acompañarla. Quedan varios juegos aún por realizar y tenemos mucho trabajo por delante. Son seis meses que parecen poco, aunque para mí en lo personal va a ser un montón, así es que invito a seguir trabajando en equipo para que la comunidad no perciba todos estos cambios y los programas continúan desarrollándose como siempre”, concluyó.