Ocho años sin Garro: "Este es un dolor que me causa la Justicia"

"Yo estaba en Neuquén caminando por la feria y se acercó una persona a preguntarme por la liberación de este hombre. Yo no sabía nada porque mis hijos, para cuidarme, no me habían contado. Cuando me entero que era el más joven el que fue liberado se me vino el mundo abajo”, describió María el acuse de recibo de otro duro golpe.

Cuando ocurrió el crimen de Víctor, María estaba en Buenos Aires. Ese día diluviaba y se habían suspendido los vuelos y la salida de colectivos por lo que emprendieron el regreso a Neuquén en auto. María viajó incómoda, angustiada y devastada.

"Fue interminable ese viaje, llegué al velatorio y estaba dopada. Para mí, ese que estaba en el cajón no era mi hijo. Después del entierro, en Loncopué, no me podía mantener en pie, mis piernas estaban acalambradas y no sentía el cuerpo", contó la madre que este martes fue al cementerio a limpiar la tumba de su hijo. Una tarea jamás imaginada y por demás dolorosa.

Las amarguras suelen calar hondo y a María le generó diabetes y presión alta. “Creyeron que era todo emocional, pero llegaron para quedarse”, confió la mujer.

SFP_Audiencia Por Homicidio Policia en Añelo Victor Garro los ruiz padre e hijo(10).JPG

Un dolor que no se supera

Este miércoles se cumplen ocho años del crimen del subcomisario post mortem Víctor Garro. “Este es un aniversario no deseado. El dolor es doble, primero porque perdí a mi hijo y segundo porque liberaron al asesino. Yo le quiero agradecer -me dice- porque dio a conocer lo que pasó, de lo contrario seguiría todo tapado”, aseguró María.

Para ella, “el error más grande fue no avisarnos y enterarnos gracias a su investigación. El preso no tiene la culpa de esta liberación, acá los responsables están en la Justicia. Este dolor que me causa la Justicia, no puedo superarlo. Es desgarrador todo esto, porque acá parece que la vida de un policía no vale nada”, sinceró María entre lágrimas.

Al chileno Ruiz Herrera la Justicia neuquina lo expulsó del país, en junio del año pasado, producto de un informe que realizó el asistente letrado Carlos Caroselli a pedido de la jueza Raquel Gass que debía responder a la Dirección Nacional de Migraciones si estaban dadas las condiciones para el extrañamiento del asesino.

El extrañamiento se concreta cuando el preso es extranjero y ha cumplido la mitad de la condena. En el caso de Ruiz Herrera tendría que haber sido expulsado en 2029, pero el desprolijo informe de Caroselli generó una cadena de decisiones desafortunadas que le permitieron al asesino solo cumplir siete años de prisión.

A esto se suma que tras el “error”, Caroselli solicitó el retiro del Poder Judicial y en dos meses, tiempo récord, ya estaba jubilado.

Carlos Caroselli.jpg

Camino a la paz

“Quiero que se haga Justicia. Acá los culpables son los que firmaron en la Justicia. Lo que yo no entiendo, es como en la cárcel no se dieron cuenta que estaban liberando al asesino un policía”, preguntó María.

“Me sentí muy abandonada por la institución policial que ni siquiera me hicieron una llamada. Yo sé que es responsabilidad de la Justicia, pero por lo menos podrían haber llamado para darnos su apoyo, porque mi hijo perdió la vida con ese uniforme. Creo que no me llaman desde la institución porque les daría vergüenza mirarme a la cara”, sintetizó la mujer que recordó que el año pasado la Policía hizo el homenaje a su hijo a sabiendas de que el asesino había sido extrañado por error y no le dijeron nada. ¡Un papelón!

“No sé si a Ruiz Herrera lo van a capturar y traer, pero estoy segura que si se anda escondiendo como rata, esa no va a ser vida para él”, confió María.

Cierto es que la búsqueda del asesino también se agilizó a partir del descubrimiento que realizó LM Neuquén y los pedidos realizados por la familia y su querellante, Gustavo Lucero, al Tribunal Superior de Justicia.

Si bien en septiembre del año pasado se libró la orden de captura internacional e Interpol lo tiene a Ruiz Herrera en Código Rojo, no se habían realizado los tramites de rigor con el vecino país.

Lucero y familiares de Garro

Recién en agosto de este año el embajador argentino Rafael Bielsa extendió el pedido al Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. El camino burocrático siguió su derrotero y el pasado 30 de septiembre la Corte Suprema de Chile solicitó a Interpol la detención de Ruiz Herrera.

Previo a ello, ya hubo informes que brindó la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), el sistema penitenciario y el Registro Civil sobre la búsqueda de Ruiz Herrera.

En cuanto a la búsqueda de responsabilidades en la justicia neuquina, se aguarda que el titular del Ministerio Público Fiscal le dé vista a las actuaciones que realizó la Auditoria General.

Ahora, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) deberá determinar las responsabilidades del caso y las posibles sanciones. La Justicia neuquina sabe que está en falta y su eficacia ha quedado en la mira.