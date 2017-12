Oficial murió atropellada

El hecho ocurrió en el cruce de la avenida 9 de Julio y la calle Anatole France, en el centro de Lanús y a una cuadra de la estación del ferrocarril Roca. La joven se encontraba junto al agente Diego Porcella cumpliendo funciones de caminantes cuando detectaron que un Peugeot 206 azul estaba mal estacionado. Unos minutos después llegó el conductor del vehículo, quien sin importarle la presencia policial y sin querer identificarse, lo encendió, aceleró y atropelló a la víctima, que se encontraba enfrente del auto. Por este motivo, Porcella se sujetó de la puerta y el conductor lo llevó arrastrado alrededor de 50 metros por la calle Anatole France para luego escapar del lugar a toda velocidad.

Los agentes fueron trasladados por el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) al hospital vecinal de Lanús, en donde se realizaron las primeras atenciones a la oficial Fernández antes de que fuera derivada al Sanatorio Roy. En tanto, Porcella no sufrió lesiones de gravedad.

Intervino en la causa el fiscal Sergio Adrián Shaffer, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 Descentralizada de Lanús, quien dispuso el secuestro de las cámaras de seguridad de la zona. Gracias estas, el fiscal habría logrado identificar al vehículo, por lo cual en las próximas horas iba a ordenar una serie de allanamientos para poder dar con el paradero del prófugo.

A su vez, Mariana Yanet, una amiga de la oficial atropellada, durante la tarde subió una serie de fotos junto a ella y escribió: “Ayer estábamos hablando y de un día para el otro te me fuiste, me dejaste, me abandonaste, me soltaste la mano, ¿Por qué tanta injusticia?”. Y agregó: “Te voy a extrañar, mi hermana. No lo puedo creer”.

Un efectivo chocó y falleció en el acto

Un efectivo de la policía de la Ciudad de Buenos Aires murió cuando el vehículo que manejaba se incrustó contra un camión en la banquina de la Autopista del Oeste, a la altura del partido bonaerense de Morón. El hecho ocurrió pasadas las 7 en el kilómetro 21 de la autovía, mano hacia Capital Federal, cuando el conductor de un automóvil Peugeot 307 chocó contra un camión Ford Cargo que se encontraba estacionado en la banquina. Como consecuencia de la colisión, el hombre murió en el acto y si bien no se informó la identidad, sí se determinó que se trata de un efectivo policial de la Comisaría 13.