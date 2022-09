Oficial: Scaloni seguirá siendo el técnico de la Selección Argentina hasta 2026

"Es básico y fundamental no depender tanto de los resultados, que creo que es lo que ha cambiado, sino no estaría acá y no estaríamos hablando de esta situación. Las cosas pueden salir mal pero no todo estar mal porque un resultado es adverso. Es importante que ese mensaje de haya captado. Soy agradecido al presidente y la gente que nos brindó el apoyo hasta el último día, va a estar con nosotros. Que sea lo que tenga que ser en el Mundial, pero vamos a dejar hasta la última gota de sudor", agregó.

https://twitter.com/tapiachiqui/status/1574957118293442560 Me enorgullece contarles que hemos arreglado la continuidad de Lionel Scaloni como DT de Argentina hasta el mundial de 2026. Seguimos apostando al proyecto integral de selecciones. Hay Scaloneta para rato!! pic.twitter.com/64Cvg6EmSN — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) September 28, 2022

Por su parte, algunos referentes del combinado nacional como Rodrigo De Paul se refirieron a la noticia que alegró a todos los fanáticos de la Selección: "No sabía lo de la renovación. Nos pone muy felices, él fue el que empezó todo esto. Es muy importante. Es la cabeza de este equipo y construyó todo desde cero. Cuando empezó el proceso había muchas dudas. Algunas eran lógicas porque éramos muchos nuevos y otras dañinas. Logramos títulos, el invicto, hay mucha ansiedad, pero hay que saber manejarla".

"Lo conocemos y es un entrenador que está constantemente exigiéndose a él mismo y a nosotros para que el jugador que le toque jugar lo haga de la mejor manera. Es bueno que pueda continuar", complementó Nicolás Otamendi.

En medio de muchas críticas, Lionel Scaloni asumió como entrenador interino de la Albiceleste tras el Mundial de Rusia 2018 y meses después fue ratificado en su cargo por el mismo Chiqui Tapia. Hoy, el ex lateral derecho se convierte en el primer técnico de la Era Messi en completar el ciclo mundialista (2018-2022).

El último DT de la Argentina que había logrado esta marca fue Marcelo Bielsa, quien estuvo al mando del combinado nacional desde 1998 hasta 2004 (estuvo en Corea-Japón 2002). Por otra parte, Carlos Salvador Bilardo había llegado a dos ciclos ciclos enteros, desde 1983 a 1990 (México 1986 e Italia 1990).