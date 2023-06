Una joven que llegó de intercambio estudiantil desde Austria sufrió el robo de una bicicleta en la que se transportaba para realizar distintas actividades en Cutral Co y Plaza Huincul . A pocos días de volver a su país, la chica pide ayuda para recuperarla y a cambio ofrece recompensa.

Lena tiene 17 años y en agosto del 2022 llegó a Cutral Co en el marco de un programa de intercambio estudiantil de YFU (Youth for Understanding).

Por ese motivo, la familia que la alberga le prestó una bicicleta para que pueda trasladarse por la ciudad con mayor comodidad.

Lurdes Arias, quien es consejera de Lena, explicó en diálogo con LMNeuquén que el robo ocurrió el pasado jueves cuando la joven estaba realizando un examen de Kenpo. Ella dejó la bicicleta en el patio de la academia que está ubicada en el barrio Altos del Sur de Plaza Huincul y cuando regresó ya no estaba.

Frente a esa situación, tanto Lena como sus amigos comenzaron la búsqueda del rodado compartiendo su historia en las redes sociales. A su vez, a través de la cuenta de Facebook de Lurdes, la joven manifestó: “Hola, soy Lena de Austria. Soy estudiante de intercambio aquí en Cutral Co desde el año pasado. A 2 semanas de terminar esta experiencia en la Argentina, apelo a su ayuda. Me robaron la bicicleta que me habían prestado para movilizarme y necesito recuperarla".

Robo bicicleta Cutral Co Ofrecen recompensa para recuperar una bici robada en Cutral Co

En el posteo detalla que es una Mountain Bike marca “SCOTT” color gris oscura rodado 29 y tiene un logo escrito en naranja. "No puedo pagar una nueva. Doy recompensa por su devolución”, concluyó en el pedido de ayuda.

En caso de que alguna persona tenga datos sobre la bicicleta, puede comunicarse a los siguientes números de teléfono: 2995657037 y 2993247462.