"Ojalá Manuel sea feliz con ella o con quien sea"

Barby Silenzi estaba ilusionada con empezar una relación amorosa con el Polaco, su compañero del “Bailando”, pero él cayó frente los encantos de Silvina Luna. Y durante el fin de semana, la morocha se acercó al ex de la modelo, el DJ Manuel Desrets, con quien se divirtió durante toda la noche. Tras la difusión de las imágenes, Silvina sólo le deseó lo mejor a Desrets y hasta ninguneó a Barby, quien aseguró tener un affaire con el cantante de cumbia. “A Manuel lo quiero mucho y le deseo lo mejor. ¿Si me molestaría que salga con ella? Para nada. Según me dijo el Polaco, sólo fueron compañeros de trabajo”, sentenció.