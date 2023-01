Ola de calor: cómo se prepara Neuquén para evitar incendios

"Primero que nada se trabaja de forma mancomunada con distintos organismos de la provincia para ir trabajando con el área de turismo, porque hay muchos turistas recorriendo la provincia que no están informados y hacen fogones en lugares no permitidos", señaló el funcionario y agregó: "La gente de Manejo del Fuego trabaja en esa contención, en campañas de comunicación, colocan cartelería, en distintos bosques de la provincia, que indica que no hay que iniciar fogones".