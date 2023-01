Ola de calor: los puntos críticos de Neuquén donde no hay agua

Consultado al respecto, el vecinalista de Provincias Unidas, Jaime Vallejos, expresó: "Desde principios de noviembre empezó el problema del agua. A partir de las 13 nos quedamos sin agua hasta las 22, cuando empieza a llegar el agua, se llenan los tanques y con eso aguantamos hasta el otro día".

En declaraciones a LU5, dijo que "lo raro y particular" del caso es que en un sector del barrio hay agua y en otro no. "Yo por ejemplo no tengo, pero mi vecino de al lado si", contó el vecinalista. Aseveró que presentaron notas en el EPAS durante los meses de noviembre y diciembre en el Epas pero no hubo respuesta. Más de 60 frentistas acompañaron los reclamos.

Sin agua 02.jpg

El sector más afectado es aquel comprendido entre la calle Río Mocoretá y el puente carretero. "Los vecinos no tienen agua. Ni siquiera les sube al tanque, no hay presión", sostuvo Vallejos.

Ante la ola de calor, los problemas son más acuciantes y los vecinos recurren al gimnasio municipal de calle Islas Malvinas para abastecerse de agua. Allí hay dos cisternas de 14 mil litros. También pasan los camiones que venden agua filtrada. Cada bidón de 20 litros ronda los 700 pesos.

En tanto, desde la vecinal gestinan la posibilidad de colocar otra cisterna fuera del Gigante del Este, de 7 mil litros, para que los vecinos y vecinas puedan sacar de ahí el agua que necesiten. "Nosotros racionamos el agua a razón de 40 litros por por familia para que alcance para todos. Igual hay días que no alcanza", comentó Vallejos.

Otra iniciativa en marcha apunta a la adquisición de una cisterna propia en el barrio. Pero mientras tanto necesitan una respuesta del Epas que se refleje en acciones concretas.