Operativo descubrió trabajadores rurales hacinados y con baños "calamitosos"

En un operativo en dos establecimientos agropecuarios en las picadas 7 y 8 de San Patricio del Chañar los fiscalizadores de la delegación Neuquén del ministerio de Trabajo de la Nación y del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre) encontraron a unos 8 trabajadores no registrados y otros que estaban en una situación de "hacinamiento, sin agua y con baños calamitosos".

Asunción Miras Trabalón, delegada neuquina de Trabajo de la Nación, confirmó a LMNeuquén que relevaron una chacra en la que había trabajadores registrados pero en muy malas condiciones laborales, mientras que en la otra había trabajadores no registrados.

"En una de las chacras se hallaron ciudadanos tucumanos en instalaciones precarias, aunque no se pudo ingresar, pero si se vio por fuera las instalaciones de baños calamitosos", aseguró la funcionaria.

Encontraron trabajadores rurales hacinados y con baños _calamitosos_ (1).jpg

En la chacra donde los trabajadores rurales estaban en malas condiciones de trabajo eran 15, y en la otra eran 8 los que no estaban registrados.

"Además de encontrar a personas que no estaban registradas, el dueño del establecimiento ejerció violencia verbal sobre las fiscalizadores, hubo un maltrato ya que se subió a su camioneta y se las tiró encima", denunció Miras Trabalón, quien confirmó que luego del suceso realizaron una denuncia penal.

Por su parte, el delegado provincial del Renatre, Miguel Coliñir, confirmó a LMN que los operativos en San Patricio del Chañar se realizaron tras la denuncia de trabajadores quienes cumplen funciones en malas condiciones.

Encontraron trabajadores rurales hacinados y con baños _calamitosos_ (2).jpg

"Una de las chacras que visitamos los trabajadores no tenían comedor, estaban comiendo cerca de los agroquímicos", denunció el delegado, quien además aseguró que existen establecimiento donde los empleados no cuentan con agua potable y no tienen baños limpios para hacer sus necesidades.

Coliñir reclamó el accionar de la subsecretaría de Trabajo provincial que aseguró no se preocupa por los trabajadores rurales. "Tuvimos que soportar que uno de los empleados que seguramente se sintió mal por saber que no tenía todo en regla y que le había llegado una inspección que nos tirara la camioneta encima, realmente indignante", subrayó.

Ante esa situación es que los inspectores llamaron a la Policía, aunque según confirmó Coliñir el móvil llegó luego de que el chacarero se vaya.

Por otra parte, Miras Trabalón informó además que este jueves realizaron otro operativo en dos escuelas de Plottier ya que una empresa privada contratada por la Provincia para realizar las refacciones tenía personal "en negro".

Encontraron trabajadores rurales hacinados y con baños _calamitosos_ (3).jpg

"Encontramos empleados sin registrar, la Provincia no está controlando que se cumplan las normas laborales a las empresas que contrata para hacer trabajos en su nombre. Y nos indicaron que esta empresa tiene en todas las escuelas donde hace mantenimiento al resto del personal sin registrar", aseguró.