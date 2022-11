Operativos de tránsito: retuvieron 68 vehículos por falta de seguro

En diálogo con LU5 , el subsecretario de Medioambiente y Protección Ciudadana, Francisco Baggio, celebró que la mayoría de los conductores cumplan con el compromiso de alcohol cero al volante, para luego lamentar que -a partir de los controles desplegados en el oeste de la ciudad, el Paseo Costero, la Isla 132 y en la zona balnearia- se retuvieron un total de 68 vehículos por no contar con la póliza o no tenerla al día.

Respecto a la circulación de vehículos sin la documentación correspondiente, expresó: "Se retuvo 68 vehúculos, de los cuales 44 fueron motos y 26 autos. Esto es algo que no se puede subsanar en el momento y no se puede resolver de otra forma", explicó el funcionario. "No puede seguir circulando sin los papeles correspondientes”, recalcó luego de mencionar que se labraron 9 actas por conducir sin licencia.

En ese marco, Baggio recordó que ese tipo de documentación, si está al día, puede exhibirse desde el celular a través de la aplicación Mi Argentina. "Con que esté vigente al momento del control es suficiente. Siempre que se lo muestre desde una página oficial. No es necesario exhibir el comprobante del pago del mes", señaló.

Acto seguido advirtió que los archivos PDF emitidos por la aseguradora no sirven en los controles porque "hay muchas estafas a través del ciberdelito". "Se podría editar, ponerle el nombre o el membrete", argumentó al mencionar la modalidad de falsificación.

"La aplicación Mi Argentina es la aplicación válida. Si el seguro tiene una aplicación chequeada con QR, también es válida", clarificó para luego enfatizar que para circular sin problemas tienen que estar vigentes la póliza de seguro y la licencias de conducir "acorde a la categoría". "Hay muchas contravenciones por tener licencia de auto y manejar una moto, por ejemplo; o tener licencia B y conducir un camión".

"Y por supuesto observar las medidas precautorias respecto a elementos de seguridad en el vehículo: luces reglamentarias, la bocina, caño de escape", añadió.

Al retomar el tema de las alcoholemias, el subsecretario detalló que el caso positivo registrado arrojó 0,49 gramos de alcohol por litro de sangre. "Que de 112 infracciones, tengamos solo una por alcoholemia, es un valor importante y hay que decirlo", ponderó.

Tras aclarar que "esto no es una tendencia, un dato para mencionar sostenido en el tiempo", Baggio resaltó: "Que se haya registrado solo una alcoholemia nos motiva para seguir trabajando".

En cuanto a las otras contravenciones verificadas en los operativos, el funcionario contó que 27 fueron por el uso del celular y el resto por caños de escape no reglamentarios.