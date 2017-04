Oración para pos casos más difíciles

Oración para pos casos más difíciles. Ante ti vengo con toda la fe de mialma a buscar tu Sagrado consuelo en mi difícil situación. No me desampares en las fuerzas que se han de abrir en mi camino, sea tu brazo poderoso el que los abra para darme la tranquilidad que ansío (3 peticiones difíciles). Súplica que te hace un corazón afligido por duros siempre en la lucha humana, ya que si tu poder divino no intercede en mi favor sucumbiré por la falta de ayuda, brazo poderoso asísteme, ampárame y condúceme a la gloria celestial dulce Jesús. Se reza por 15 días esta oración por las cosas más difíciles, empezando el viernes mande publicar antes de 8 días. B.J.