Ordenan la detención del hombre que violó a su vecina

El lunes de la última semana, un hombre fue declarado responsable por haber abusado sexualmente de una vecina y por haberla amenazado en tres oportunidades. Sin embargo, permanecía libre porque por cuestiones burocráticas, la Justicia no pudo tratar la medida cautelar. Ahora ordenaron la detención del condenado por 24 horas. En ese lapso, deberán realizarse la audiencia para definir la situación.

Tras finalizar la audiencia, el fiscal De Lillo ordenó la detención del condenado, a la espera de la audiencia en la que pedirá las medidas cautelares. Desde la fiscalía no descartaron que se solicite la prisión preventiva, aunque aclararon que podría ser "cualquier otra medida de protección". Resguardar a la víctima es el principal objetivo.

Según se pudo probar en el juicio, entre el 26 y el 27 de abril de 2020, aproximadamente a las 19:30, el condenado abusó sexualmente de una mujer que era su vecina. La víctima fue a la casa del abusador para ayudarlo a cocinar. Ni bien entró, el hombre cerró la puerta con llave y le manifestó sus intensiones de tener una relación sexual con ella. Ante la negativa de la mujer, que intentó irse, el hombre la sometió físicamente, la llevó a la habitación y la violó. Luego, cuando la mujer logró irse a su casa, el agresor, desde una ventana, le indicó que si contaba lo ocurrido abriría la llave del gas y provocaría una explosión en todo el complejo habitacional en el que ambos viven.

El fiscal también probó que el 1 de mayo, entre las 20 y las 22, el condenado fue a la casa de la víctima, ubicada al lado, y la amenazó. Al día siguiente repitió la conducta, cuando entre la 1 y las 2 de la madrugada volvió a amenazarla y le indicó que “se había ganado un enemigo”.

fiscalia villa la angostura -VALIDA 1200- La fiscalía quiere pedir una medida cautelar contra el condenado por violar y amenazar a su vecina.

El hombre fue condenado por los delitos de abuso sexual con acceso carnal cometido mediante violencia, en concurso real con tres hechos de amenazas simples, todos ellos en calidad de autor. La pena se determinará en una nueva audiencia, en la que las partes deberán solicitar los montos dentro de la escala penal prevista y presentar nueva prueba específica.

Una semana sin cautelar

Tras la condena, el fiscal intentó solicitar medidas cautelares, principalmente para resguardar a la víctima. Pero el presidente del tribunal le dijo que eso debía hacerlo otro juez, ya que el tribunal no estaba integrado en pleno –faltaba uno de los tres magistrados-; pero también que el criterio de los dos que estaban presentes es que los tribunales de juicio no podían resolver sobre los pedidos de medidas cautelares.

Desde la fiscalía aseguran que se realizaron pedidos y presentaciones, pero no lograron ue los jueces del juicio u otro magistrado o magistrada aceptara intervenir. "Por el contrario, los jueces de juicio enviaron el planteo a un juez de garantías, quien lo devolvió al tribunal, que volvió a rechazarlo y a remitirlo a otro juez de garantías, que también se excusó de intervenir y lo remitió a la presidencia del colegio de jueces y juezas del interior. Esta última también sostuvo que no debía intervenir y el planteo, que en realidad no había llegado a ser planteado, terminó en la presidencia del Tribunal de Impugnación. En esta instancia tampoco tuvo recepción", informaron.

De Lillo pidió una audiencia ante un tribunal de impugnación, durante la cual el juez Zvilling, resaltó: “Es cierto que es una cuestión compleja, pero bajo ningún punto de vista entendemos que por cuestión compleja, podría habilitar la intervención o la decisión de nueve magistrados en instancias sucesivas”.

El tribunal de impugnación resolvió ordenar al tribunal de juicio que escuche y resuelva el pedido de medida cautelar de la fiscalía. Detallaron que “el problema es que empezó a circular (el pedido) por distintos jueces y ninguno trató legal o correctamente la cuestión de competencia”.

Problema de reglamentos

Zvilling remarcó que existen dos reglamentaciones: una contenida en el reglamento de jueces del interior y otra en el de la I Circunscripción Judicial. Esta última fue recientemente modificada por el Tribunal Superior de Justicia, lo que determinó que para una misma incidencia, como es el tratamiento de una prórroga o un cese de una medida cautelar, se adopten soluciones diferentes: mientras que en el interior se indica que debe ser un juez de garantías, en Neuquén capital se ordena la intervención del tribunal de juicio.

“En este caso concreto, el tribunal de juicio ya dio su veredicto, razón por la cual, al expedirse sobre una medida cautelar no existiría ningún tipo de posibilidad de prejuzgamiento, porque de hecho ya se juzgó el fondo”, resaltó el presidente del tribunal, y tras resolver que corresponde a los jueces expedirse sobre las medidas cautelares, dejó aclarado que “esto no es una cuestión de competencia, sino de interpretación de una norma constitucional y de dos reglamentos que guardan relación con esto”.

“Vamos a dar cuenta al TSJ de la situación planteada entre ambos reglamentos, para que en caso que lo encuentre adecuado, contemple una readecuación de ambos reglamentos con un criterio uniforme para todo el ámbito provincial”, concluyeron los jueces y la jueza de impugnación.