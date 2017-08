Oreiro polémica

Es que, al estilo Angelina Jolie, la actriz uruguaya posó junto a un niño africano durante un viaje humanitario que realizó como embajadora de Buena Voluntad de Unicef. “Este viaje me cambió como mujer y mamá. Fue un mazazo en la conciencia”, declaró la pareja de Ricardo Mollo al contar la intensa experiencia que vivió en Kenia, país castigado por la sequía y la desnutrición.

“Veo esa foto y me parece que si sos embajadora de Unicef y estás comprometida con la causa de ayudar y todo, no tenés que ir a abrazar a un nene y poner cara de pensativa”, planteó Fede Bal, y añadió: “Lo importante no es mostrarlo, lo importante es hacerlo. Me parece bárbaro que lo haga. No es porque es negro tal vez garpa más, pero andá a cinco minutos de tu casa que tenés gente viviendo en la calle, en la puerta de tu casa”. “Entonces ayudá a esa gente”, sentenció el actor.

Ironía y memes en las redes

En internet circularon bromas, como una vieja foto de Oreiro con su ex Pablo Echarri y otra de ella, similar a la que figura en la tapa de Gente, pero con el actor que encarnó a Arnold de la serie Blanco y negro.

“Ojalá el viaje a África conmueva a Natalia Oreiro y les baje los precios a sus vestidos, así negritas como yo también pueden comprarlos”. “Me conmovió la sensibilidad de Oreiro. Voy a comprarle uno de esos vestidos que vende a 100 mil pesos”, fueron algunos comentarios punzantes que cosechó la actriz en Twitter.

El recuerdo de la tapa de Nicole

La portada de Gente reavivó el recuerdo de la célebre portada de Caras que protagonizó Nicole Neumann en 2005 en la que anunciaba: “Voy a adoptar un niño africano”. En esa oportunidad la ex de Fabián Cubero causó polémica al contar que con su pareja de entonces querían “adoptar un negrito”. “No es que quiera copiarme de Angelina Jolie o de Mia Farrow. Un chiquito de color merece tanto cariño como uno blanco”, declaró la rubia.