Organizaciones sociales amenazan con volver a las rutas: ¿cuándo?

El referente del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), Diego Mauro, se preguntó si el ministro de Desarrollo Social, Germán Chapino, tiene poder de decisión. “Quizás no lo tenga, por eso planteamos que haya alguien más que pueda resolver. Hoy vamos a ir la reunión tratando de confiar para solucionar el problema. Si no, mañana volvemos a las calles y en Semana Santa también”, adelantó Mauro a LMNeuquén.

“No estuvo el ministro, fue otra tomada de pelo. Después anduvo diciendo que nos llamaba y no nos encontraba, que iba a ir al piquete y no fue. Tiene el teléfono de todos los delegados. Ayer fuimos a la reunión y no hubo ninguna autoridad que pudiera definir o tomar medidas”, cuestionó el referente de las organizaciones sociales.

Por el resto de los puntos del reclamo se fueron con las manos vacías. “Sigue todo igual, termina en marzo y no hay continuidad laboral, ni cupos de nuevo puestos de trabajo. La semana pasada tuvimos una reunión con la gente de merenderos y comedores porque no entregaron pollos y nos dijeron que el problema es que está la gripe aviar y el proveedor no tiene”, aseguró e indicó que le cuestionaron “que no tengan una plan B”. Mauro agregó que “es una desidia total”.

Organizaciones sociales piquetes a petroleras y corte de ruta 3.jpg Claudio Espinoza

El referente explicó que tienen expectativa en recibir una propuesta que satisfaga las necesidades de la gente que hace un mes y medio que reclama por la continuidad de las prestaciones que realizan cooperativas en obras de escuelas, bibliotecas y centros de salud.

“Ayer enviaron cuatro abogados con los que no se puede discutir, porque presentan la propuesta y se van. No puede ser que el ministro (Chapino) salga por los medios, pero no asista a las reuniones. Hoy nos reunimos, pero no sabemos a qué horario, porque no les dieron poder de definir horario. Estamos hablando con nadie”, enfatizó y anunció que, de no encontrar una solución, definirán esta tarde las medidas que los encontrará mañana en la calle, en las que participarán todas las organizaciones sociales.