Organizaciones sociales cortarán este martes el centro de la ciudad

"Este martes vamos a hacer una movilización y una jornada de 48 horas de lucha, porque los convenios que cerramos hace dos meses, por los puestos de trabajo que aún no están. Nos vienen dilatando con reuniones y no tenemos nada concreto. Ya llevamos dos meses y los compañeros están sin trabajar, los convenios no aparecen y la Provincia no da respuesta. Ya presentamos la documentación, y todo lo que hay que tener, la cooperativa en órden y solo falta que provincia haga su parte", explicó Soledad Urrutia de la Ctep.