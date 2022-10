Organizaciones sociales de Neuquén advierten que la próxima semana podrían protagonizar cortes de ruta y acampes en distintos puntos de la provincia si el gobierno no les da una respuesta inmediata respecto al pago de los montos acordados como contraprestación de trabajo, los módulos alimentarios y el aumento pautado en agosto pasado.

"Estamos esperando que nos den la confirmación concreta del cobro de las obras de los compañeros, los módulos alimentarios y el aumento de los programas por la inflación que acordamos en agosto", remarcó para luego aclarar que los montos por la contraprestación de trabajo fueron pautados como una "equiparación de la categoría más baja de UOCRA de las paritarias firmadas a principio de esta año, que ya quedó desfasada".

"Estamos muy por debajo de la inflación y encima el gobierno no cumple con lo acordado", sentenció indignado. "Si no hay una fecha concreta de pago ya -no para la semana que viene- de todo lo adeudado y una discusión seria, nosotros vamos a ir a buscar a cada lugar lo que nos pertenece y lo que firmaron y se comprometieron", remarcó.

SFP FOL organizacion social en casa de gobierno reclamo (5).JPG Sebastian Fariña Petersen

"Si no nos dan fecha, seguramente hagamos acampe por tiempo indeterminado en las rutas de la provincia. Ya lo hemos discutido con los compañeros de Cutral Co, Chos Malal, San Martín y Junín de los Andes. La continuidad la semana que viene es con corte de ruta, con acampe por más de 36 o 72 horas", anticipó.

"Está claro que el gobierno de la provincia tiene plata. Bueno, que la pongan en los sectores populares. Ellos son responsables de todo lo que suceda. El acuerdo que se hizo lo tienen que cumplir, está firmado por el ministro Abel Di Luca", dijo en alusión al titular de Desarrollo Social, a quien también le solicitaron un bono de fin de año.

"No es que el gobierno no tiene número de lo que tenemos que discutir. El gobierno sabe lo que falta. Ya estamos a más de la mitad de octubre", recalcó.