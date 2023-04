Organizaciones sociales levantaron el corte de los puentes carreteros

puentes carreteros gentileza

"Pedimos que se reactiven las obras públicas de Nación en cada una de las ciudades para que podamos trabajar", manifestó el dirigente.

Desde las organizaciones sociales y políticas se manifiestan además en contra del Fondo Monetario Internacional. "Ante el vaciamiento del Programa Potenciar Trabajo, los trabajadores de las organizaciones sociales, que llevamos adelante desde hace más de una década, espacios de trabajo productivo en todo el país, movilizamos en defensa de nuestros derechos, en defensa de nuestros salarios y por una vida digna", indicaron.

"Mientras unos pocos continúan enriqueciéndose a costa del hambre; mientras este gobierno –junto con la oposición- avanza decididamente en cumplir a raja tabla las recetas del Fondo Monetario Internacional, otorgando una vez más concesiones a los poderosos, a los agro-exportadores, a quienes definen el aumento criminal de los precios de los alimentos todos los días, a los bancos y sectores que viven de la usura y la especulación; millones caemos bajo la línea de pobreza. Millones que producimos, pero cada vez somos más pobres y vivimos en condiciones de total precarización de nuestra vida", explicaron en un comunicado.

Los manifestantes indicaron que "ante una inflación de constante suba, que impacta principalmente en los precios de los alimentos y productos de primera necesidad, ninguna respuesta llega a ser siquiera paliativa".

"En medio de esta farsa discursiva, donde se dice que se hará pero no se hace, donde se amenaza con sanciones a los especuladores y no se hace, donde se amenaza con el control de precios y no se hace, donde se dice se dice se dice, pero nunca nada sucede, se da a la vez rienda suelta a toda una campaña de estigmatización en contra de las familias humildes de este país y la criminalización en contra de las organizaciones que luchamos ante la avanzada en contra de nuestros derechos. Se nos demoniza por ser trabajadores, por ser humildes, por venir de las barriadas pobres, por no tener más nada ya que perder salvo la dignidad y la defensa de nuestros derechos", indicaron.

Las organizaciones se movilizan a los puentes carreteros para pedir además el cumplimiento efectivo de la asignación del 30% de la obra pública, para todos los trabajadores cooperativistas. el pago de todos los convenios de obras y productivos parados, para continuar ejecutando obras y emprendimientos productivos en todo el país.

También reclaman respaldo y fomento al compre estatal a las producciones de las organizaciones, la agilidad para la firma de los convenios de urbanización en barrios populares y tierra para producir y para construir viviendas en todo el país. Reclamamos políticas públicas para el acceso a la tierra, para construir polos productivos, para trabajar la tierra, y para construir viviendas.

Otros de los reclamos son asistencia alimentaria de calidad y en buen estado, para las miles de familias que reciben un plato de comida en nuestros espacios socio-comunitarios.