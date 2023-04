Organizaron carreras de caballos sin autorización y con apuestas ilegales

Un mensaje a través de las redes sociales daba cuenta de que en Villa El Chocón se haría carreras de caballos , por lo que desde la Justicia solicitaron a la Policía constatar la veracidad de la misma. Los efectivos no solo certificaron la existencia de un festival de turf, sino de apuestas clandestinas, por lo que los organizadores quedaron con una causa judicial.

Las carreras habían sido organizadas en calle Pedro Salvatori, del barrio Cooperativa, en una suerte de predio improvisado. No era ningún hipódromo. A través de un oficio de la Fiscalía de Delitos Ambientales y Leyes Especiales se solicitó a la Policía local verificar la situación que era anunciada en las redes sociales. Es que, previamente desde la fiscalía corroboraron con el IJAN que no había ninguna carrera autorizada en dicha localidad para el sábado 22 de abril.

carreras caballos chocon 2.jpg

"Se constató que cobraban entrada, que no había venta de bebidas ni comida, pero que no tenían ningún tipo de autorización", indicó el comisario y agregó que los organizadores, tres hombres de esa localidad, adujeron tener permiso del intendente, pero no pudieron acreditar nada en papeles que valide el permiso por una autoridad competente.

Como resultado, se notificó a los tres hombres, uno de 36 y dos de 40 años, por la investigación en su contra por infracción al artículo 301 bis del Código Penal, es decir, por las apuestas ilegales, pese a que intentaron decir que se trataba de algo entre los particulares y propietarios, que ellos no formaban parte. Lo cierto es que no había autorización ni siquiera para realizar la carrera, menos las apuestas.

Se puso en comunicación con la fiscalía, la que dispuso las notificaciones, pero no así el cese de las actividades, ello a los fines de evitar incidentes.