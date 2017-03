Orgulloso de ser gay

El panelista de El diario de Mañana Lucas Bertero reveló su fuerte historia de vida. Luego de mucho tiempo contó que con 34 años, una esposa y un hijo, tuvo que afrontar su sexualidad y redescubrirse a sí mismo: “Cuando me separé de mi mujer, le dije ‘no te puedo hacer feliz, creo que soy gay’, reveló Lucas en el programa de Mariana Fabbiani.

La lucha de los homosexuales por sus derechos y su aceptación ha roto las cadenas de muchos hombres y mujeres que no se animan a combatir los prejuicios sociales. Lucas era uno de ellos, con temor a las represalias. “Cuando nació mi hijo tenía 30 años y empecé a preguntarme qué me pasaba. No me permitía pensar qué había del otro lado con mi sexualidad. Tenía culpa”, reveló el panelista, y explicó que ir a terapia fue lo que lo ayudó a salir a delante.

Luego de estar 10 años en pareja con Paula, la mamá de su hijo, tuvo que contarle qué sentía. “Fue una charla desgarradora, ella me decía ‘¿pero cómo?’ y eran respuestas que ni yo tenía”, recordó y relató: “Fue un golpe muy duro para ella. Me fui de la casa y al mes me dijo ‘quiero decirte que entiendo todo lo que te pasa. No me quiero imaginar todo lo que sufriste estos años’”. El periodista contó que Paula fue la única que lo supo por mucho tiempo hasta que se animó a contárselo a su familia.

Ya son siete años los que pasaron desde que Bertero se liberó. Hoy dice estar feliz y soltero, aunque señaló que estuvo tres años con un hombre. “No era el momento porque no me conocía yo todavía. Era mi primera experiencia y me aferré sin haber resuelto un montón de cosas”, comentó el panelista.

“Quiero confesar abiertamente que soy gay y lo quiero decir con felicidad y con alegría, sin que nadie me presione. No hubo bajada de línea del programa ni familiar. Yo tenía un nivel de represión tal que durante años ni siquiera me permití pensar en qué habría del otro lado. Salía el tema de la homosexualidad y yo me evadía”, reflexionó.

