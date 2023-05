Óscar Córdoba destrozó al Boca de Jorge Almirón en la Copa Libertadores

"Ganar la Copa Libertadores no es fácil. Y a veces menospreciados cuando ganamos los títulos tan seguido. Cuando se empiezan a ausentar, se siente la nostalgia. Hoy día los equipos están viendo La Bombonera como un estadio más y no como un fortín, y eso no se puede permitir", empezó diciendo el arquero que salió campeón de América y el Mundo con Boca.

"Todo esto es compartido. Me sorprende tantas lesiones: o se falló en la pretemporada o por parte de los jugadores. Santella no estalla en la pretemporada para que pudiéramos competir, domingo miércoles. Cuando veo tantas lesiones, no veo con buenos ojos cómo se planeó la pretemporada", declaró acerca de las lesiones que afectaron al plantel Xeneize en las últimas semanas.

"Repertorio hoy no le voy a pedir a Almirón, lleva una semana con el equipo. Con Nacional no me deslumbró, pero tampoco me pareció un mal técnico. Hay cosas que llevan tiempo y otras no" agregó el ex arquero y además dijo: "vamos a ver de qué están hechos los jugadores y si están para jugar en Boca".

Además, al tratarse de una voz autorizada, Córdoba habló acerca del arco de Boca: "la salida de Rossi iba a ser traumática, había mucha expectativa, Chiquito Romero estaba alternando. El arquero siempre necesita una cantidad de partidos para poder retomar el ritmo. Hoy Romero lo está pagando porque Rossi era el titular. Su calidad no es descalificable. Es muy buen arquero, lo está atrapando el momendo del equipo".

"En su momento, le dije a Román, 'hay un chico que me llamó la atención'. Yo me estaba entrenando y me encontré con un chico de 16/17 de dos metros de altura. En su momento le dije a Román, hay un arquero que me encanta, llévenlo. Me dijo que tenían a Rossi y que si se iba, necesitaban a un arquero hecho. Se nos adelantó Guaraní y hoy está tras bambalinas en el Milan: Davis Vásquez", cerró Oscar.