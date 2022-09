Oscar Córdoba liquidó a Juanfer y a Cardona en la previa del Superclásico

"Cuando yo recomendé a Cardona en su momento, con 20 añitos, yo veía a Riquelme. Créanme. Para que yo me atreva a recomendar un jugador a Boca, para quemar un cartucho de esos... Yo decía 'Llévenselo'", comenzó el ex guardametas en diálogo con TyC Sports.

"Yo ya veía un jugador diferente. Si se ponía al lado de Riquelme, iba a entender la filosofía de Boca al lado de uno de sus máximos ídolos. Pero no me copiaron. El tiempo llevó a que lo contrataran a un mayor costo. Se iban a ahorrar una plata, no me hicieron caso. Terminó llegando como un jugador viciado. No es lo mismo llegar a los 20 años, para que te cocinen de manera perfecta, a un jugador que llega a los 24, 25 años, cuando arrastras una cantidad de vicios", siguió Óscar.

Finalmente, Córdoba aseguró que Edwin Cardona lo terminó decepcionando, principalmente por su decisión de no estar con el equipo en el duelo de octavos de final de la Copa Libertadores 2021 que Boca protagonizó ante Atlético Mineiro: "Me defraudó cuando se fue cuando Boca lo necesitaba para la Copa. Si de algo nos caracterizamos Jorge (Bermúdez), Chicho (Serna) y yo era que, si nos mandaban a jugar a Kazajistán, al otro día estábamos agarrando un avión para viajar 24 horas, ponernos la camiseta de Boca y jugar. Me defraudó. Su decisión era esa. Si hubiese jugado Cardona, que era un jugador importante... Me quedó faltando compromiso con Boca".

cardona quintero.jpg Edwin Cardona y Juanfer Quintero fueron fuertemente criticados por Óscar Córdoba.

Luego, llegarían los palazos para Juanfer Quintero: "Lo mismo Juanfer. Juanfer tiene la capacidad de hacer lanzamientos de 20 o 30 metros y te deja mano a mano con el delantero. O un pase entre líneas también que te pone frente a un delantero. Pero no le da (el físico)".

Dicho esto, el campeón del mundo con Boca en el año 2000 explicó en que momento del partido utilizaría a Quintero si fuese el DT de River: "Borja va, va a tener preocupados a los dos centrales. Juanfer, el tanque no le da para los 90 minutos. Tienes que saber cuándo aprovecharlo para que te dé resultados. Boca es una cancha que se corre mucho, que se presiona mucho, que se agrede mucho. El roce es permanente. Entonces Juanfer, sabrá el técnico en qué momento ponerlo".

"Si yo meto a Juanfer en el primer minuto no sé, las condiciones que tiene un equipo como Boca que se quiere comer la cancha, de pronto lo van a hacer ver mal. O de pronto nos la voltea y nos hace ver mal a todos porque corremos tanto pero él es el que piensa. En lo personal, con Borja voy para que tenga a los dos centrales anclados. Borja, te descuidas y te marca", concluyó.