Oscar Ruggeri se calentó en vivo con un campeón del mundo por un problema de salud: "No le da bola a nada"

Oscar Ruggeri se calentó con un ex compañero suyo.

Pese a que los años pasan, Oscar Ruggeri sigue siendo un gran capitán que se preocupa por sus compañeros, por más que ya no se ponga los cortos para salir a jugar. En este sentido, le apuntó a un campeón del mundo por sus problemas de salud y por el hecho de que no se cuida.

Oscar Ruggeri es un emblema de la Selección Argentina de la cual supo ser el capitán. Pese al paso de los años hay cosas que no se pierden. Una de ellas es esta característica que le permitió ser el abanderado de un vestuario plagado de figuras.

Ahora, volvió a demostrar que lleva esto dentro de sí y expresó su enojo contra uno de sus ex compañeros debido a que tuvo graves problemas de salud pero no fue a hacerse ver por los médicos. Esto los hizo estallar de furia.

Oscar Ruggeri-Mago Garré.jpg

La situación se dio cuando en F90 invitaron a algunos de sus ex compañeros campeones del mundo. Entre ellos estaban el Mago Garré, el Chino Tapia y el Negro Enrique. A quien le apuntó fue a Garré, quien contó el grave problema de salud que tuvo.

“Estoy bien, no sé si se enteraron que tuve un problema de salud, pero se ve que el de arriba me dijo ‘quedate un tiempito más’”, comenzó relatando respecto al inconveniente que tuvo y que debió se atendido de urgencia por los médicos.

Respecto a lo que sufrió, contó: “Se llama pisada de elefante, es como que se te comprime el pecho. Empecé a transpirar y me descompuse. Tuve tres paros cardíacos. El cardiólogo me dijo que pudo haber sido por el corazón de deportista que aguanté los tres paros”.

Oscar Ruggeri-Mago Garré-.jpg

Ante esta revelación sorprendió a todos en el piso. Quien no sólo se preocupó, sino que también se enojó con él fue Ruggeri. Es que el Mago Garré es adicto al tabaco, por lo que no puede dejar de fumar, lo cual agrava su situación.

Además de contar esto, reveló que aún no se había hecho nuevos estudios después de los tres infartos que sufrió. Esto es lo que hizo que el ex capitán de la Selección Argentina se enojara aún más: “Lo cagué a pedos por el chat que tenemos porque no le da bola a nada”.