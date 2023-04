Oscar Ruggeri tomó una fuerte decisión de vida que dejó a ESPN sin palabras

“Empiezo a hacerme vegetariano. Me despido a los 61 años del pollo”, reveló Oscar Ruggeri en F90, sorprendiendo a todos sus compañeros de equipo. Luego, relató cómo tomó la decisión de dejar de comer ese animal. “Agarré la patita, la tiré a la basura y dije: ‘Listo, no como más pollo’”, reveló.

Fue ahí que ante la consulta de todos sus compañeros sobre si pensaba hacerse vegetariano, el ex defensor reveló: “Voy por cortes. Me despedí del pollo”. Para luego agregar: “Es una gira despedida. Vos venís a mí casa, hay pollo y vacío: no como. Como ensalada”.

Ruggeri vegetariano 2.jpg

Además, luego explicó cuál es el próximo plato que debía dejar, asegurando que próximamente tiene que llegar “la despedida de las costillitas”. Claro que no es una decisión de un día para el otro, a tal punto que ya estuvo previamente buscando otras opciones: “El otro día comí un pedacito de la hamburguesa de garbanzo, no son tan ricas. Tengo que comer y tragar con agua”.

“Le podés poner un poquito de queso, tomate y ahí va mejor”, le aconsejó Morena Beltrán, intentando ayudarlo. “Voy a ir haciéndome. Voy camino. Me tengo que ir despidiendo de las cosas”, reveló antes de cerrar: “Me va a costar un poco más abandonar el pescado que es lo que más me gusta”.