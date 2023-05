¿Otamendi a River? Enzo Francescoli contó la verdad del pase

"Ojalá suceda lo de Otamendi. Si el jugador quiere, lo vamos a estar esperando con los brazos abiertos. Todos los que vinieron hasta ahora hicieron un gran esfuerzo", aseguró Enzo Francescoli.

"No lo llamé porque depende de ellos. Yo no me animo a llamar a un tipo y decirle que venga cuando no es todo lindo. Acá ganas el clásico y están seis días hablando del árbitro", admitió el manager de River.

"River las condiciones las garantiza en caso de que quieran volver al país, pero ellos son los que tienen que dar ese primer paso", aseguró Enzo Francescoli.

Si no se da lo de Nicolás Otamendi, en River ya tienen algunas otras opciones. Uno sería Rogelio Funes Mori, quien dijo que soñaba con volver al club Millonario antes de su retiro. Otra opción es Sebastián Coates, que juega actualmente en el Sporting Lisboa y que ha sido parte de la selección uruguaya desde el 2011.