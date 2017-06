Otra bomba para Pampita

De Brito le recordó a la modelo que en 2008 realizó un viaje a Santa Fe junto al ex tenista.

¡Qué momento!

Después de una década, lo sacó del placard

La bailarina fue invitada a Los ángeles de la mañana para hablar sobre su debut en el “Bailando”, pero cuando Ángel De Brito la indagó sobre una relación del pasado, Silvina dio la sorpresa. “¿Es cierto que saliste con Pico Mónaco?”, le preguntó el conductor. “¿Qué…?”, respondió ella. Sin embargo, a pesar de la negativa, no le quedó otra que confesar que tuvo un affaire con el ex tenista.

Abrió el paraguas

El Polaco tampoco sabía

Silvina detalló que el encuentro con Pico fue hace una década y que por eso no se lo contó al Polaco. Por otro lado, aseguró que no le tiene miedo a Pampita. “Es una diosa, la adoro. No le tengo miedo porque la conozco, viajamos juntos con sus hijitos y me parece amorosa”, explicó.

Algo que no se dio

Luna explicó por qué no prosperó su romance: “Las cosas suceden o no suceden, qué sé yo... No avanzó”.