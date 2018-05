El empresario se encuentra acorralado por la justicia por una causa de los presuntos sobornos de Odebrecht. El fiscal federal Federico Delgado pidió hoy su indagatoria, mientras que el juez federal Sergio Torres le prohibió la salida del país.

La medida también alcanza al contador Marcos Sancokowicz y el empresario Osvaldo Gandini, que figuran como titulares de una empresa a través de la cual se canalizaron las coimas.

Un informe de la Justicia de Uruguay determinó que entre 2012 y 2014 la constructora brasileña giró once millones de dólares, destinado a supuestos pagos de coimas, a una cuenta de la empresa fantasma Sabrimol Trading, atribuida a Rodríguez, según consta en la denuncia presentada por la oficina que conduce Laura Alonso.

La firma habría destinado al menos U$S35 millones en coimas para asegurarse contratos de obra pública en la Argentina. En ese contexto, el "Corcho" sería el nexo entre la empresa y funcionarios de este país, por lo que habría recibido US$ 11 millones que Odebrecht envió una cuenta atribuida a su nombre.

"Yo creo en lo que él me cuenta. Le pregunto todo y creo en su palabra. No me divierte nada lo que se dice. Me parece feo, triste, y me da pena. No estoy angustiada pero sí preocupada y molesta con el tratamiento mediático", había dicho Lozano en diálogo con la revista Noticias, tiempo después de que el escándalo de Odebrecht salpicara a su pareja. Un mes antes, había mostrado en Caras la lujosa mansión que comparte con el padre de su hija Antonia.

“Nadie de la justicia ha llamado a mi marido por el caso Odebrecht. Es una imputación mediática que trajo una repercusión muy fea que es que está inhibido", declaró la conductora en otra entrevista en marzo de este año.

"Hablé con mi marido de esto y le creo, pongo las manos en el fuego por él. Además vi documentación, hice mis averiguaciones, por eso estoy tranquila. Esto nos ha unido, fue un cimbronazo muy fuerte yo estaba al aire cuando me enteré de todo, no tenía mucho para decir, no dije nada y la producción me lo respetó”, agregó Lozano en esa ocasión.

Al límite con la ley

No es la primera vez que Jorge Rodríguez se encuentra bajo la lupa judicial y mediática. El empresario que se hizo famoso por su noviazgo con Susana Giménez (relación que finalizó entre peleas y por una supuesta infidelidad del Corcho con una diseñadora de camperas de cuero) estuvo involucrado administración fraudulenta de los fondos recaudados por la Fundación Felices los Niños del cura Julio Grassi, a partir de un concurso que se realizó en el programa de la diva de Telefe. El caso llegó a tribunales, pero "Corcho" terminó absuelto.

En 2011, Rodríguez estuvo en la mira del la AFIP por presunta evasión fiscal agravada.

