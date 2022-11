¡Otra vez, alarma! Messi entrenó diferenciado por molestias

El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, volvió a encender las alarmas al entrenarse este jueves de forma diferenciada por la molestia que arrastra en el sóleo, a dos días del partido clave frente a México por la segunda fecha del Grupo C del Mundial de Qatar 2022.

La Pulga, que tuvo un debut lejos de lo soñado con la derrota del elenco albiceleste ante Arabia Saudita y con un bajo desempeño personal, no se encuentra al 100 por ciento desde lo físico pero igualmente sería titular frente a México.

"Me siento muy bien físicamente, llego en un gran momento tanto en lo personal como en lo físico. No tengo ningún problema, entrené diferenciado porque tenía un golpe pero por suerte no es nada raro", expresó el rosarino en la conferencia de prensa previa al debut.

No obstante, nuevamente trabajó aparte de sus compañeros por la molestia que padece desde los últimos partidos del Paris Saint Germain de Francia e hizo kinesiología durante toda la mañana para llegar de la mejor manera posible a un duelo clave para el conjunto de Lionel Scaloni.