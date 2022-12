Otra vez, vallas y corte de calles en el centro por el partido de la Selección argentina

El comisario indicó que, tras el triunfo de Argentina ante Australia el sábado pasado, fueron 17 los demorados como resultado del operativo. Además, en la zona de los vallados se secuestraron varios cuchillos.

Al coincidir con el feriado puente, estaba previsto que el vallado se monte a media mañana de hoy en la Avenida Argentina, desde Belgrano hasta Juan. B. Justo y una cuadra paralela hacia ambos laterales. Es decir, desde Carlos H. Rodríguez e Irigoyen y desde esta última arteria hasta Roca. Del lado este, el corte afectará el tránsito por Buenos Aires desde Ministro González hasta Alberdi.

“La idea es que no ingresen los vehículos al microcentro para que no queden atascados. El problema se da cuando algunos se suben y le zapatean arriba”, puntualizó e indicó que los cortes serán a partir de las 17.30, pero el vallado ya lo estaban montando pasadas las 10. “Hicimos un corte bastante amplio porque había una cantidad de vehículos impresionantes para entrar a la zona. La vez pasada cortamos Alberdi e Irigoyen para poder descomprimir y que no quedaran los vehículos atascados", agregó.

Borra remarcó que habrá cacheos en los vallados para que la gente no entre con elementos contundentes con el fin de evitar que puedan lastimar a quienes vaya a festejar. Aclaró que el pasado sábado los comercios de la zona no sufrieron daños y se tomaron las medidas necesarias para continuar de la misma manera. En aquella oportunidad, los festejos se mantuvieron desde las 18 hasta la una de la madrugada del domingo.