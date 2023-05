Otro desgarrador relato: "a Facundo le costaba respirar, le costaba hablar"

Uno de los testigos, quien vio volver la camioneta a toda velocidad y tiró a algunos de sus amigos a una acequia para evitar que los embistiera, contó que -cuando se dio cuenta de que había atropellado y arrastrado a Facundo por varios metros- corrió para asistirlo. "Le costaba respirar, le costaba hablar. Se hizo eterna la espera de la ambulancia. Subimos a una trafic que ya estaba ahí y fuimos al hospital", relató.

Facundo Castillo Otro desgarrador relato en el juicio por Facundo: "Le costaba respirar, le costaba hablar"

Una vez en el centro de salud, el joven recordó el silencio que había entre todos los presentes: "La gran mayoría de nosotros estábamos en shock. No sabíamos en qué situación estaba él. Yo estaba asustado, estuve bastante cerca de ser atropellado también", aseveró, con dolor.

Otro de sus amigos que también presenció el hecho contó que a Facundo lo vio "boca arriba, herido, pero consciente". "Pude hablar con él. Me dijo que le dolía una pierna. Yo trataba de calmarlo. Llegó un chico que era médico, empezamos a preguntarle diferentes cosas para que no se perdiera, que no se vaya", expresó.

También contó que Facundo era como un hermano para él, se conocían desde muy pequeños y aseguró que era una persona increíble. "Si Facu te veía tres veces en el día, las tres veces te abrazaba", contó. Fue un momento muy difícil para toda la familia.

Tercera jornada Facundo Castillo03.jpg Anahí Cárdena

Testigo ofrecido por la defensa

Durante esta jornada también se sumó un testigo presencial ofrecido por la defensa del acusado. El joven contó que salía de una fiesta en las cercanías, salió en un vehículo con sus amigos por calle Julio Dante Salto, en dirección a la Ruta 22, para ir a Neuquén. Él vio la pelea que se inició y las maniobras realizadas por el imputado.

Una de sus amigas les preguntó, en un momento, si habían visto lo mismo que ella: "Que la camioneta había pasado por arriba a un chico". También relató que vio bajarse al acompañante de la camioneta de la BMW y al conductor.